Мы задавали более серьезные вопросы, а не о 400 и 800 гектарах: Андраник Кочарян
Третий президент Армении Серж Саргсян признался, что во время Апрельской четырехдневной войны были упущения. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Следственной комиссии НС по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года Андраник Кочарян в беседе с журналистами.
На вопрос, признал ли Серж Саргсян, что у него были упущения, Андраник Кочарян ответил: «Конечно».
На вопрос о том, что Серж Саргсян ранее говорил, что мы потеряли 800 гектаров, а в недавно снятом фильме упоминается 400 га, Кочарян ответил: «Г-н Саргсян отметил, что это был просто фильм, чтобы фильм стал документальным фильмом, у режиссера должна быть точная информация. Мы попытались выяснить у господина Саргсяна много фактов, озвученных в фильме ...
Мы задавали более серьезные вопросы, а не о 400 и 800 гектарах. Мы просто выяснили, считает ли г-н Саргсян, что противник решил поставленную перед ним военную задачу или нет, есть ли там политический компонент или нет, насколько мы были готовы к этому, отражают ли данные разведки ту информацию, которая находится в обращении», - сказал Кочарян.
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