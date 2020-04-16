Некоторые ответы Сержа Саргсяна были исчерпывающими, а некоторые - нет: депутат

По словам члена фракции Национального Собрания «Мой шаг» Армена Хачатряна, некоторые ответы Сержа Саргсяна на заседании Следственной комиссии НС по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года были исчерпывающими, а некоторые - нет.

«Затем они стали исчерпывающими посредством других вопросов», - как передает Арменпресс, заявил Хачатрян журналистам после заседания комиссии.

На вопрос, можно ли считать вопрос исчерпанным вопрос об Апрельской войне, Хачатрян ответил, что нет, еще есть люди, которых нужно выслушать, и процесс продолжается. На вопрос о разных слухах и опасениях в связи Апрельской войной Армен Хачатрян ответил, что, когда доклад комиссии будет готов, он будет опубликован за исключением тех частей, которые содержат государственную тайну, и в нем будут ответы на все вопросы.

«Любые данные не могут считаться подтвержденными, пока их не подтвердят несколько человек. Это обычный метод расследования, когда факты проверяются по нескольким источникам», - сказал он.

Напомним, что 16 апреля третий президент Армении Серж Саргсян принял участие в закрытом заседании Следственной комиссии НС Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года и ответил на вопросы членов комиссии.