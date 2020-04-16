Обсуждены процесс реализации социально-экономических мероприятий и возможности стимуляции экономики

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого была обсуждена антикризисная политика по нейтрализации последствий коронавируса.

Премьер-министру Пашиняну сначала доложили текущие результаты 13 утвержденных мероприятий.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, председатель Центрального банка Артур Джавадян представил текущие результаты 1-го и 2-го мероприятий. По его словам, количество кредитов, утвержденных в рамках первого мероприятия, составляет 224, объем - 10 млрд 226 млн драмов. В рамках второго мероприятия одобрено 1035 кредитных заявок, из которых количество микрокредитов, предоставленных сельскохозяйственному сектору, составляет 856. Объем утвержденных кредитов составляет 2 млрд 830 млн драмов.

Министр экономики Тигран Хачатрян коснулся процесса реализации 3-го мероприятия: одобрено 167 кредитных заявок на сумму 1,6 млрд драмов.

Председатель КГД Давид Ананян доложил, что в рамках 5-го мероприятия 7639 бенефициарам уже выплачено 1 млрд 227,4 млн драмов.

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что 4-е, 6-е и 7-е мероприятия успешно реализуются, и большая часть помощи переведена бенефициарам. В рамках восьмого мероприятия уже предоставлена помощь 55 800 бенефициарам, прием заявок все еще продолжается.

Девятое мероприятие также находится в стадии реализации, осуществляется процесс приема заявок, ведется идентификация бенефициаров и сравниваются списки. После завершения указанных работ в короткие сроки средства будут переведены бенефициарам.

Также было доложено о реализации 10-го, 11-го, 12-го и 13-го мероприятия.

В ходе совещания также были обсуждены перспективы инфраструктурных инвестиционных проектов в различных сферах в рамках сотрудничества между государством и частным сектором, которые будут направлены на обеспечение экономического роста.