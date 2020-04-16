Путин отложил проведение парада Победы в Москве

Парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве переносится из-за пандемии коронавируса. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом объявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

"Для подготовки парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы", - сказал Путин.

Президент РФ подчеркнул, что, несмотря на переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, эту дату невозможно отменить.

"В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", — добавил Путин.

По его словам, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.