Третий президент Республики Армения Серж Саргсян призывает не руководствоваться теориями заговора. Как сообщает Арменпресс, после заседания парламентской комиссии Серж Саргсян сказал журналистам, что он никогда не руководствовался теориями заговора и не считает, что весь мир, включая наших союзников, замышляет против армянского народа какие-то заговоры.

«Нет ничего подобного. То, что у нас есть враги, это очевидно, но у нас также много друзей, и я советую всем не не руководствоваться теориями заговора, и если вы что-то слышите или читаете на каком-то сайте, то попробуйте проверить эту информацию и по другим сайтам, потом сделать свои выводы», - сказал Саргсян, коснувшись вопроса о возможном заговоре в связи с апрельской войной.

Напомним, что 16 апреля Серж Саргсян принял участие в закрытом заседании Следственной комиссии НС Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года и ответил на вопросы членов комиссии.