Серж Саргсян призывает не руководствоваться теориями заговора.
Третий президент Республики Армения Серж Саргсян призывает не руководствоваться теориями заговора. Как сообщает Арменпресс, после заседания парламентской комиссии Серж Саргсян сказал журналистам, что он никогда не руководствовался теориями заговора и не считает, что весь мир, включая наших союзников, замышляет против армянского народа какие-то заговоры.
«Нет ничего подобного. То, что у нас есть враги, это очевидно, но у нас также много друзей, и я советую всем не не руководствоваться теориями заговора, и если вы что-то слышите или читаете на каком-то сайте, то попробуйте проверить эту информацию и по другим сайтам, потом сделать свои выводы», - сказал Саргсян, коснувшись вопроса о возможном заговоре в связи с апрельской войной.
Напомним, что 16 апреля Серж Саргсян принял участие в закрытом заседании Следственной комиссии НС Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года и ответил на вопросы членов комиссии.
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