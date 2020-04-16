Я убедился, что решение принять участие в заседании комиссии было правильным: Серж Саргсян

Третий президент Республики Армения Серж Саргсян считает правильным свое участие в заседании Следственной комиссии НС Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года. Как сообщает Арменпресс, об этом Серж Саргсян сказал в беседе с журналистами после заседания комиссии, которое длилось более 4 часов.

«Я убедился, что мое решение присутствовать на заседании комиссии было полностью оправданным. Встреча прошла в нормальных условиях, в атмосфере взаимного уважения, и я рад, что смог предоставить дополнительную информацию об апрельских военных действиях. К сожалению, у меня нет возможности ответить на вопрос каждого из вас не потому, что они могут быть озвучены секретные данные, а просто потому, что это настолько важные события, что невозможно достичь цели, которую я преследую, вот так беседуя на ходу и перебивая друг друга. И моя цель очень ясна - предоставить нашему обществу действительно достоверную информацию о военных действиях, в ходе которых мы, я имею в виду Вооруженные силы, гражданское общество, наше общество в целом, победили не только на поле боя, но и дипломатически», - сказал Серж Саргсян.

Он заверил, что когда чрезвычайное положение закончится, он с удовольствием подробно ответит на любые вопросы. «В конце заседания, в ответ на вопрос председателя комиссии, я поблагодарил его за это обсуждение», - сказал Саргсян.

Напомним, что 16 апреля Серж Саргсян принял участие в закрытом заседании Следственной комиссии НС Армении по изучению обстоятельств военных действий в апреле 2016 года и ответил на вопросы членов комиссии.