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"Республика Армения": А.Оганесян: "В Армении количество тестов на допинг сократится на 20%"

"Республика Армения": А.Оганесян: "В Армении количество тестов на допинг сократится на 20%"

Полная парализация мирового спорта затронула и деятельность антидопинговых структур, нарушив их рабочие планы на текущий сезон. Уже очевидно, что реализовать запланированный объем работы не удастся, да и не имеет смысла, так как большинство соревнований перенесены или отменены. В сложившейся ситуации в соответствующей организации нашей страны сконцентрировались на решении текущих дел, связанных в том числе с ее преобразованием в отдельную структуру – государственную некоммерческую организацию «Антидопинговое агентство Армении». Об этом в беседе с корреспондентом газеты «Республика Армения» рассказал начальник антидопинговой службы Республиканского центра спортивной медицины и антидопинговой службы Арег Оганесян.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» от 17 апреля 2020г.


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