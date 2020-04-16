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"Республика Армения": Неофициальные концерты на официальной странице Правительства

"Республика Армения": Неофициальные концерты на официальной странице Правительства

Правительство Армении предложило разнообразить будни граждан, находящихся на карантине и в самоизоляции посредством своей официальной страницы в Фейсбуке. 5 апреля правительство сообщило, что отныне на его странице «официальные новости в неделю два раза будут прерываться неофициальной музыкой»- трансляцией домашних выступлений известных армянских исполнителей. Информация о концерте- афиша и время его проведения (20.00) публикуются заранее. Уже на следующий день живой концерт прямо из Лос-Анджелеса дал наш замечательный пианист Тигран Амасян, а 10 апреля из своей квартиры онлайн публику радовал своими прекрасными произведениями композитор Роберт Амирханян.

А вот уже 13 апреля неофициальный концерт объединил Арто Тунчбояджяна и 10 музыкантов всемирно известного ансамбля Armenian Navy Band.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» от 17 апреля 2020г.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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