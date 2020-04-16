"Республика Армения": Координация усилий. Страны ЕАЭС реализуют пакет совместных антикризисных мер

Евразийская экономическая комиссия опубликовала на днях масштабный аналитический доклад «О макроэкономической ситуации в государствах-членах ЕАЭС и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития», который содержит информацию о внешних условиях и тенденциях экономических изменений в государствах ЕАЭС в 2019 году, обзор и анализ проводимой бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, а также оценки перспектив экономического развития стран Союза.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса COVID-19 в сочетании с резким снижением цен на сырьевых рынках и финансовой дестабилизацией привела к существенному изменению как глобальной экономической среды, так и макроэкономической ситуации в ЕАЭС, оценки, выводы и рекомендации, изложенные в аналитическом докладе, сохраняют свою актуальность и в текущих условиях. В связи с этим Евразийский Межправсовет принял к сведению доклад о макроэкономической ситуации в странах Союза, поскольку его результаты могут использоваться вместе с пакетом антикризисных мер, принимаемых как на национальном уровне, так и на уровне ЕАЭС.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» от 17 апреля 2020г.