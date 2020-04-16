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"Республика Армения: Создание отечественных аппаратов ИВЛ выходит на опытно- проектировочный этап

"Республика Армения: Создание отечественных аппаратов ИВЛ выходит на опытно- проектировочный этап

 Уже осенью в медицинские учреждения страны возможно начнут поступать столь необходимые в условиях пандемии COVID-19 высоко технологические аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), на которых будет написано Made in Armenia.

Важным проектом назвал решение о выделении гранта на организацию проектно-испытательного этапа создания отечественных аппаратов ИВЛ премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что даже в том случае, если в связи с установлением тёплой погоды пандемия отступит, не исключено новое обострение ситуации осенью и зимой.

Учитывая возникший во всем мире вследствие пандемии коронавируса дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких и вытекающие из этого проблемы министерство промышленности высоких технологий несколько дней назад объявило процесс сбора идей и инициатив связанных с проектированием, созданием, полным или частичным производством в Армении отечественных аппаратов ИВЛ.

Предложение вызвало широкий отклик, и уже получено порядка 300 заявок и предложений.

Подробности читайте в газете «Республика Армения» от 17 апреля 2020г.


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