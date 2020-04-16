COVID-19. Количество инфицированных в мире превысило 2 млн 100 тыс: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ 

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в мире COVID-19 достигло 2 млн 102 тыс 816. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 136 тыс. Число выздоровевших - 525 тыс 438 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 644 тыс 806 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 28 тыс 572 человек. В Испании число подтвержденных случаев - 182 тыс 816. Число смертности в Испании составляет 19 тыс 130 человек. За день выявлено более 2 тыс новых случаев заражения.

В Италии число инфицированных - 165 тыс 155 человек, число летальных исходов - 21 тыс 645. Во Франции - 147 тыс 863 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 17 тыс 167. В Германии – 135 тыс 383 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 тыс 850.

Показатель заражения в Великобритании выше, чем в Китае - 98 тыс 476 инфицированных, число летальных исходов - 12 тыс 868. В Китае - 82 тыс 341. В стране, в которой произошла вспышка инфекции, скончались 3 тыс 342 человека.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 77 тыс 995 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 869 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 69 тыс 392, в Бельгии - 34 тыс 809, в Нидерландах - 29 тыс 214, в Бразилии - 29 тыс 015, в Канаде - 28 тыс 379.

В Грузии зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом, в России - 27 тыс 938, число летальных исходов - 232. За день выявлено 3 448 новых случаев заражения.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 5 тыс 365 человек, здесь зарегистрировано 22 случая смерти. В Катаре коронавирусом заразились 4 тыс 103 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 183 человека. Число инфицированных - 2 505. Число инфицированных в Ираке - 1 415, смертность - 79. В Кувейте зарегистрировано 3 летальных случая, 1 524 случая заражения.

ВОЗ рассказала о последствиях прекращения финансирования со стороны США

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения негативно скажется на программах организации по борьбе с полиомиелитом в африканском регионе, заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

"Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита", - сказала она на онлайн-брифинге в четверг.

Моэти отметила, что в бюджете ВОЗ порядка 300 миллионов долларов отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег нацелена на программы по искоренению полиомиелита, которые финансируются США. Поэтому решение Вашингтона может негативно сказаться на работе этих программ.

По ее словам, ВОЗ рассчитывает, что США пересмотрят свое решение.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.

В Сирию из Китая доставлена медицинская помощь

Накануне в Международный аэропорт Дамаска доставлена из Китая медицинская помощь для борьбы с эпидемией COVID-19.

Заместитель министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсал Аль-Мекдад в заявлении журналистам в аэропорту выразил признательности от имени Сирии за позицию Китая и медицинскую помощь, оказываемую сирийскому народу. По его словам, эта поддержка отражает истинное стремление Китайской Народной Республики помочь Сирии и всем странам мира в борьбе с коронавирусом.

Со своей стороны посол КНР в Дамаске Фэн Бяо подчеркнул, что груз состоит из тест-систем для диагностики коронавируса COVID-19, отметив, что это первая партия, предоставленная Сирии, за ней последуют другие. Он также напомнил, что ранее состоялся обмен медицинским опытом между врачами обеих странах в борьбе с опасным вирусом.

Заместитель министра здравоохранения Ахмад Хлефауи подчеркнул, что предоставленная Китаем медицинская помощь способствует поддержке сектора здравоохранения в Сирии, который сильно пострадал от террористических действий и односторонних принудительных мер, навязанных сирийскому народу.

Столетний ветеран собрал миллионы для британских врачей марафоном на ходунках в саду

Британский ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия завершил благотворительный марафон на ходунках у себя в саду. Он хотел собрать тысячу фунтов для врачей, но в итоге заработал им 12 млн и стал национальным героем.

Свой сбор средств Том Мур начал в знак благодарности NHS за лечение его онкологического заболевания и сломанного бедра. Мур передвигается с помощью специальных ходунков, но обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британской Национальной системе здравоохранения (NHS) во времена пандемии коронавируса.

Результат превзошел любые ожидания - более 620 тысяч человек сделали пожертвования и собрали 12 миллионов фунтов стерлингов.

Каждый день Мур проходил по 10 кругов, а финишную прямую преодолел в прямом эфире Би-би-си. "Я чувствую себя прекрасно и надеюсь, вы все чувствуете себя так же", - сказал он, завершив дистанцию.

"Я и представить себе не мог, что когда-нибудь приму участие в чем-то подобном. Мы со всем справимся. Возможно, понадобится какое-то время, но в конце концов солнце снова засияет на вами, а тучи рассеятся", - сказал Том Мур.

Осуществить задуманное Тому помогала его дочь Ханна.

В Японии режим ЧС расширят на территорию всей страны

Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны, сообщил в четверг телеканал NHK.

По его данным, расширение режима ЧС будет объявлено после консультаций с консультативным советом с привлечением экспертных мнений.

Неделю назад ЧС была объявлена на территории Токио, Осаки и еще пяти префектур. Поскольку распространение вируса продолжается, действие режима, который требовал закрытия школ и ряда других заведений, распространится и на другие регионы страны.

Индийские компании начнут производство быстрых тестов на коронавирус

Три индийских компании получили лицензии на производство наборов для быстрого тестирования коронавируса на основе выявления антител, сообщает газета Hindustan Times.

Ранее индийский Совет медицинских исследований проверил представленные образцы тестов и выдал лицензии на их производство трем компаниям: частным Vanguard Diagnostics в Нью-Дели и Voxtur Bio Limited в Гуджарате, государственной HLL Lifecare Limited в Керале. Эти наборы пользуются большим спросом, потому что в отличие от используемого в настоящее время метода ПЦР-диагностики дают результаты не за 5 часов, а за 30 минут.

"Мы только начали (производство комплектов) после получения одобрения в понедельник. У нас есть возможность производить 100 тысяч тестовых наборов в неделю. Мы будем поставлять продукцию непосредственно в индийский Совет медицинских исследований", - сказал на условиях анонимности один из топ-менеджеров HLL Lifecare Limited. По его словам, первая партия тестов будет готова уже к 20 апреля.

Министры обороны стран НАТО обсудили борьбу с пандемией COVID-19

Министры обороны стран НАТО провели 15 апреля экстренную видеоконференцию, на которой обсудили взаимодействие между военными стран альянса для борьбы с распространением пандемии COVID-19. Во встрече принимал участие верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, а также представители правительств Швеции и Финляндии, не входящих в НАТО.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который провел пресс-конференцию после окончания виртуальной встречи министров, главными вопросами повестки были координация применения военных возможностей альянса для подавления пандемии, планы на будущее и борьба с дезинформацией относительно нового коронавируса и COVID-19.

«Военные из всех стран Североатлантического союза осуществили более 100 миссий для перевозки медицинского персонала, предметов снабжения и лечения. Обеспечено строительство 25 полевых госпиталей. Поставлено более 25 тыс. больничных коек. Более 4 тыс. военнослужащих были направлены в поддержку гражданским организациям», - сообщил генеральный секретарь НАТО журналистам.