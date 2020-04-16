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Азиатские индексы - 16-04-20

Азиатские индексы - 16-04-20

ТОКИО, 16 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.33% и составил 19290.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.82% и составил 1422.24 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 2819.94 пункта, а HANG SENG снизился на 0.58% и составил 24006.45 пункта.


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