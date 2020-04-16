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Голосование по избранию председателя Центробанка Армении состоится 17 апреля

Голосование по избранию председателя Центробанка Армении состоится 17 апреля

Голосование по избранию председателя Центробанка Армении будет проведено в Национальном Собрании 17 апреля, чтобы избежать скоплений. Как передает Арменпресс, об этом сказал председатель Счетной комиссии Ваагн Овакимян на заседании парламента 16 апреля.

«Мы проведем голосование завтра в 10:30-12:30. Мы проведем его завтра, предоставим два часа для голосования, потому что, если мы проведем его сегодня, время будет коротким, будут скопления, что нежелательно», - сказал Овакимян.

Председатель Счетной комиссии попросил депутатов идти на выборы поочередно и со своими ручками, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

На должность председателя Центробанка выдвинута только кандидатура Мартина Галстяна, кандидатуру которого выдвинула фракция «Мой шаг». Выборы пройдут в Национальном Собрании тайным голосованием.


Норайр Шогикян


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