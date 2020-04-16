ВОЗ рассказала о последствиях прекращения финансирования со стороны США.РИА Новости

Решение США приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения негативно скажется на программах организации по борьбе с полиомиелитом в африканском регионе, заявила региональный директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

"Влияние от этого решения будет значительным, в первую очередь, по программе искоренения полиомиелита", - сказала она на онлайн-брифинге в четверг.

Моэти отметила, что в бюджете ВОЗ порядка 300 миллионов долларов отведено на проведение программ в 47 странах африканского региона. Большая часть этих денег нацелена на программы по искоренению полиомиелита, которые финансируются США. Поэтому решение Вашингтона может негативно сказаться на работе этих программ.

По ее словам, ВОЗ рассчитывает, что США пересмотрят свое решение.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ, которая, по его словам, не предоставила информацию о коронавирусе своевременно, а также не довела правду до сведения мировой общественности.