Призыв Генсекретаря ООН к немедленному всеобщему прекращению огня - необходимость: МИД Арцаха

Призыв Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриша к немедленному всеобщему прекращению огня во всех уголках мира с целью позволить человечеству сплотиться в борьбе с общим врагом – пандемией нового типа коронавируса (COVID-19), является важной, необходимой и своевременной инициативой. Добросовестное выполнение данного призыва станет важным вкладом в коллективные усилия международного сообщества по эффективному противодействию этой новой угрозе для всего человечества.

Мы убеждены, что в этот критический период любые попытки воспользоваться ситуацией, вызванной пандемией, для достижения узкополитических целей представляют угрозу для всего международного сообщества и заслуживают самого строгого осуждения. И, напротив, сплоченность всего человечества перед общим и беспощадным врагом позволит не только выйти победителем в этой борьбе, но и укрепить дух сотрудничества, который может сделать мир более безопасным и процветающим.

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) незамедлительно откликнулась на инициативу Генерального секретаря ООН и уже 24 марта подтвердила свою приверженность строго соблюдать режим прекращения огня в зоне азербайджано-карабахского конфликта.

Мы разделяем точку зрения Генерального секретаря ООН, что в центре коллективных усилий международного сообщества в борьбе с пандемией нового типа коронавируса должна быть жизнь каждого человека. Только руководствуясь принципом «никто не забыт», человечество сможет достойно выдержать это испытание. Для Республики Арцах, которая уже три десятилетия находится в состоянии конфликта с Азербайджаном, борьба с новым типом коронавируса приобретает особую остроту, принимая во внимание тот факт, что из-за конфликта народ Арцаха лишен поддержки со стороны международных структур.