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Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Президент Республики Армения Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян еще раз поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост президента Республики Арцах. Президент Армении пожелал ему успехов.

Он выразил уверенность, что он со всей своей силой и энергией продолжит служить обеспечению безопасности и развития Арцаха.

На встрече были обсуждены также и программы, направленные на развитие Республики Арцах.


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