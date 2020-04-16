Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Арцаха Араиком Арутюняном
16:10, 16 Апрель, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян провел неофициальную встречу с избранным президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент Саркисян еще раз поздравил Араика Арутюняна с избранием на пост президента Республики Арцах. Президент Армении пожелал ему успехов.
Он выразил уверенность, что он со всей своей силой и энергией продолжит служить обеспечению безопасности и развития Арцаха.
На встрече были обсуждены также и программы, направленные на развитие Республики Арцах.
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