“Эстафета Победы” дошла до Армении

14 апреля у хачкара, установленного на территории управления пограничных войск СНБ Республики Армения, состоялось торжественное мероприятие старта эстафеты вдоль границ государств-участников СНГ, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

В церемонии старта “Эстафеты Победы» вдоль границы Республики Армения приняли участие командующий пограничными войсками СНБ Республики Армения полковник В. Саркисян и начальник Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Армения, генерал-лейтенант Р. Голубицкин.

Командующий пограничными войсками СНБ Республики Армения в своей речи отметил большие заслуги пограничников перед Родиной, которые первыми приняли на себя удары немецких войск. В. Саркисян также выразил благодарность и пограничникам, которые сегодня верно служат своему государству, народу и противостоят любым вызовам. Отметив роль армянского народа в годы Великой Отечественной войны, полковник В. Саркисян сказал: “На всей территории СНГ нет ни одной семьи, которую война не затронула. Из всего Советского Союза около 600 000 армян пополнили ряды Красной армии, более 300 000 погибли на полях сражений. Армянский народ с честью выполнил свой долг перед Родиной. Эта победа - общая победа наших народов, которую мы никогда не должны забывать”.

Эстафета пройдет через все пограничные подразделения Республики Армения, после чего 17 апреля в Гюмри она будет переданы представителям пограничной службы ФСБ РФ в Армении. Она продолжит свой путь, пройдя через пограничные подразделения пограничной службы ФСБ РФ в Армении.

Проведение “Эстафеты Победы” предусмотрено решением Совета глав государств СНГ по предложению Совета командующих пограничными войсками, целью которого является увековечение героического подвига и единство народов СНГ.

Эстафета стартовала 5 февраля одновременно из городов Брест и Мурманск. Он проходит через границы 9 стран СНГ, общей протяженностью более 60 000 километров.

Торжественная церемония окончания эстафеты намечена на 28 мая в столице РФ.