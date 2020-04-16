Президент Армении назначил судью суда первой инстанции общей юрисдикции Еревана

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Мурада Овакимяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении связям с общественностью аппарат президента Армении.

“Принимая за основу части 1 статьи 139 и 6 статьи 166 Конституции, а также предложение Высшего судебного совета от 13 апреля 2020 года, представленное решением ВС-18-О-38, назначить судью суда общей юрисдикции первой инстанции Сюникской области Мурада Овакимяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции города Ереван”, - говорится в указе президента.