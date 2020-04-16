Армения импортировала из Китая 100 тысяч реагентов для производства тестов коронавируса

Из Китая в Армению ввезено 100 тысяч реагентов тестов, которые будут переданы Институту молекулярной биологии.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил вице-премьер Тигран Авинян, добавив, что в нашей стране начнут производить ПШР-тесты и здесь же они будут использованы. Мы считаем, что даже на данном этапе расходы на исследования и развитие оправданы, этот риск оправдан, будем надеяться, что у нас будет конечная продукция именно в том виде, в каком мы ожидаем”, - сказал Авинян.

Министр финансов Атом Джанджугазян также отметил, что цели нужно расширять. “Думаю, что на это не нужно экономить, хотя, возможно, странно, что я говорю такое”, - сказал министр финансов.