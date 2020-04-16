Число выздоровевших в Иране увеличилось на 2296 человек

По статистическим данным на 16 апреля в Иране число заразившихся коронавирусом в сравнении с предыдущим днем увеличилось на 1606, составив 77 995 человек.

Как передает «Арменпресс», посольство Армении в Иране сообщает, что число погибших увеличилось на 92, составив 4869 человек.

В тяжелом состоянии находятся 3 594 пациента. Число выздоровевших увеличилось на 2296 человек и составило 52229 человек.

В стране протестировано 310 340 человек.