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В МЦ “Сурб Григор Лусаворич” врачи проводят обследование больных коронавирусом: эксклюзивные кадры

В МЦ “Сурб Григор Лусаворич” врачи проводят обследование больных коронавирусом: эксклюзивные кадры

В медицинском центре “Сурб Григор Лусаворич”, который перепрофилировался и принимает только пациентов с коронавирусной болезнью, есть пациенты различной степени тяжести. Они находятся под вниманием и опекой медперсонала. Врачи несколько раз в день осматривают больных. К работе в основном привлечены врачи МЦ.

На вопрос «Арменпресс» о том, выписаны ли двухмесячный ребенок и его мать, ответственная по связям с общественностью МЦ Цовинар Хачатрян дала положительный ответ.

Арменпресс представляет эксклюзивные кадры из МЦ.


Кстати, у пациентов с хорошим самочувствием настроение высокое, они даже шутят. Один из них рассказал, что ему 60 лет, курит с 15 лет, но пациенту из соседней палаты,  пообещал что бросит курить как только поправится от вируса, просто не очень уверен, что будет  тренироваться каждое утро.

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