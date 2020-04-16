Поздравление Союза кинематографистов Армении с Днем армянского кино

Союз кинематографистов Армении поздравил с Днем армянского кино. «Арменпресс» представляет поздравление Союза кинематографистов Армении․

“Дорогие коллеги, дорогие любители армянского кино, сегодня впервые в Армении на государственном уровне отмечается День армянского кино!

Долгие годы армянские кинематографисты хотели в качестве праздника отмечать тот исторический день, когда в далеком 1923 году, в труднейшей ситуации, Армения приложила все усилия для создания армянского кино, чтобы присоединиться к мировому киноискусству.

Несмотря на наши желания, лишь в прошлом году стало возможным провозгласить 16 апреля днем армянского кино, за что мы благодарны всем тем, кто осознал это важное послание ценить армянское кино, чествовать преданных деятелей армянского кино, популяризировать армянское кино, превратить армянское кино в праздник.

Союз кинематографистов Армении также приложил большие усилия, чтобы создать возможность отмечать 16 апреля как наш творческий праздник.

Многочисленные программы, которые мы готовили к сегодняшнему дню, к сожалению, не возможны на данный момент, необходимо остаться дома, сохранить здоровье, но от этого этот долгожданный праздник армянского кино не потускнеет, потому что кино само по себе праздник -большой, светлый, необъяснимый, прекрасный праздник, который всегда с нами.

Мы признательны всем великим деятелям нашего кино, начиная с великого и славного явления Амо Бекназаряна, который осмелился подарить армянскому народу большой праздник кино, создать те фильмы, которые дороги и заветны для нас, которые передаются по поколениям и продолжают свою миссию по сохранению армянства.

От имени кинематографистов Армении мы отдаем дань уважения всем замечательным именам нашего кино, говорим слова нашего почитания всем нашим коллегам, которые живут кино, всем молодым творцам, которые продолжают создавать армянское кино.

С праздником армянского кино!

Оставайтесь дома. Будьте здоровы!”.