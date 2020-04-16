Армен Саркисян поздравил служащих полиции

14:37, 16 Ապրիլ, 2020

Президент Республики Армения Армен Саркисян по видеосвязи поздравил членов коллегии Полиции Республики Армения во главе с начальником полиции Арманом Саркисяном, а также всех сотрудников полиции с их профессиональным праздником - Днем полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Поздравляю всех Вас, всех наших соотечественников, находящихся на службе в полиции. Ваша форма - это символ, представляющий нашу государственность, которую должен уважать каждый гражданин, уважающий свое государство, государственность и порядок”, - отметил президент. Она символизирует и строгость к порядку и закону, и, одновременно, высшие человеческие ценности, такие как забота, внимание, потому что очень часто Вы первыми бываете в тех местах, где люди не нарушали закона, а наоборот, нуждаются в помощи. Надеюсь, хочу быть уверенным, что все сотрудники нашей полиции с честью выполняют возложенные на них обязанности”.

По словам президента, в эти трудные дни, обусловленные эпидемией, полицейские вновь находятся на передовой. “Все мы знаем, что медицинского решения проблемы эпидемии пока нет, нет вакцин, которые помогут людям, поэтому формой борьбы остается социальное расстояние. Важно, чтобы наше общество, все граждане были дисциплинированными, организованными и ответственными”, - подчеркнул президент. Я знаю, что некоторые из Ваших и наших коллег при исполнении своих обязанностей заразились коронавирусом. Господин Саркисян, пожалуйста, от меня пожелайте всем им здоровья и скажите, что мы очень высоко ценим преданность каждого из них и достойное исполнение своих обязанностей. Они ставят свои жизни, здоровье под угрозу, чтобы напоминать гражданам, что форма борьбы с коронавирусом -это дисциплина”.

Президент Саркисян отметил важность доверия и уважения граждан к полиции, отметив, что деятельность полиции имеет широкий охват, начиная с применения закона, заканчивая соблюдением общественного порядка и вниманием к гражданину. “Сегодня у нас есть и, надеюсь, в будущем мы будем иметь полицию, которую наши граждане будут уважать, и видеть в образе полицейского не только защитника закона, но и человека, лицо, которое поможет ему в трудный момент”.

Президент Саркисян пожелал всем здоровья и доброй службы. “У вас все есть крепкая рука, которая защищает закон и законность, наших граждан и их права, и нет никаких противоречий, чтобы эта крепкая рука, носящая эту форму, имела бы и любящее , человеческое сердце, здоровую логику и холодные суждения. Именно эти качества формируют полицейского, которого достоин наш народ, и которого достойны и Вы. В Вашей форме заключается большой смысл”.

Президент передал свои пожелания также и семьям всех сотрудников полиции, отметив, что им также нелегко в эти дни.

Начальник полиции Арман Саркисян поблагодарил президента за поздравления, пожелания и за высокую оценку. “Хочу от имени всех сотрудников, младших, средних и старших служащих полиции выразить благодарность за оценку нашей работы и за заботу”, - отметил глава полиции.

Он заверил президента республики, что особенно в дни эпидемии весь персонал полиции должным образом и с высокой ответственностью осуществляет службу закону и народу.

“В эти дни сотрудники полиции, особенно младшего состава, демонстрируют образ воспитанного, цивилизованного полицейского. Мы получаем слова благодарности за их поведение. И это станет стилем работы для всех”, - добавил начальник полиции.