Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня полиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян по случаю Дня полиции направил поздравительное послание. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра, в послании, в частности, говорится:

“Уважаемые служащие Полиции Республики Армения!

Поздравляю всех Вас с Вашим профессиональным днем - Днем полиции Республики Армения!

Полиция - важнейший институт охраны и защиты правопорядка в стране, и от качества работы системы полиции, каждого из Вас зависит гражданское самочувствие граждан Республики Армения.

Каждый из Вас ежедневно общается с десятками, сотнями людей, и мое представление и задание, которое я ставлю перед Полицией Республики Армения следующее: каждый гражданин, увидев полицейского, должен преисполниться чувством защищенности, полицейский своим существованием и присутствием должен повышать уровень доверия граждан и внушать гражданам доверие.

Такое отношение существенно повысит существующий в нашей стране уровень защиты общественного порядка, повысит эффективность наших усилий, направленных на борьбу с преступностью и предотвращение преступлений.

Общество, граждане должны безоговорочно доверять полицейскому, а достичь такой ситуации можно посредством скоординированных реформ в полиции, когда каждый полицейский ставит перед собой ежедневную задачу повышения уровня своих знаний, навыков, когда правительство предпринимает меры для обеспечения полиции и каждого его сотрудника необходимыми техническими и информационными средствами, надлежащей зарплатой и действенной системой социальных гарантий.

Очень важны и законодательные регулирования, в которых четко сформулированы полномочия и обязанности полиции, защита правопорядка и четко определены те красные линии, которые полиция не должна переходить, борьба с преступностью не может происходить за счет прав человека и гражданина.

Полиция должна воздерживаться от коррупции, и в первую очередь именно полиция должна бороться за искоренение коррупции изнутри.

Это та повестка дня, которую мы вместе должны осуществить в ближайшие годы. Полиция стоит на пороге всеобъемлющих реформ, в результате которых у нас будет эффективнее действующая полиция, соответствующая современным требованиям.

Дорогие полицейские!

Пользуясь случаем, хочу высказать и слова похвалы за проделанную Вами работу в условиях эпидемии коронавируса.

Вновь хочу от всего сердца поздравить всех Вас и членов Ваших семей, которые на себе ощущают все сложности работы полицейских.

Желаю всем Вам достойной и безопасной службы!”