После чрезвычайного положения С. Саркисян созовет пресс-конференцию относительно Апрельской войны

Третий президент Республики Армения Серж Саркисян после снятия объявленного в Армении чрезвычайного положения созовет пресс-конференцию относительно Апрельской войны. Как передает «Арменпресс», об этом С. Саркисян сказал 16 апреля в беседе с журналистами в Национальном собрании.

Саркисян был приглашен в Национальное собрание для участия в заседании комиссии по расследованию обстоятельств Апрельской войны.

“Уважаемые журналисты, я больше Вас заинтересован в общении с нашими СМИ по простой причине, потому что мне нечего скрывать, и пришло время, когда я готов ответить на все вопросы. Я обратился в комиссию с просьбой провести заседание с моим участием после окончания чрезвычайного положения, но комиссия посчитала целесообразным провести заседание 16-го числа, поэтому сейчас я лишен этой возможности, поскольку вопрос настолько важен, что, ответив на 1, 2 вопроса, я не удовлетворю ваш интерес. Сразу после снятия чрезвычайного положения я приглашу все СМИ и отвечу на все ваши вопросы в связи с апрельскими событиями”, - сказал Саркисян.

Заседание комиссии проходит в закрытом режиме, комиссия предоставит Саркисяну видеозапись заседания.

7 апреля офис Сержа Саркисяна в официальном письме ответил на письмо председателя постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, отметив, что даже в случае принятия правительством решения о продлении срока чрезвычайного положения Саркисян готов 16 апреля в 14:00 посетить следственную комиссию.

Офис попросил разъяснить, записывается ли закрытое заседание комиссии или нет, и сообщил, что Серж Саркисян считает целесообразным посетить следственную комиссию при условии, что один экземпляр видеозаписи заседания после будет передан третьему президенту, если по процедуре заседания предусмотрена запись, в противном случае - дать возможность записи.

6-го апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире в Facebook отметил, что специальная следственная комиссия, созданная для изучения обстоятельств развернувшихся в апреле военных действий, уже рассмотрела 25 тысяч страниц документов. По мнению премьера, когда третий президент Республики Армения Серж Саркисян и начальник Генштаба в 2016 году Юрий Хачатуров явятся на заседание следственной комиссии, это будет кульминацией работы комиссии.

Норайр Шогикян