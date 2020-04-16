“Веолия Джур” отменяет платежи за воду за март и апрель в 9 медучреждениях
Компания “Веолия Джур”, сознавая важность роли врачей и медицинских учреждений в процессе преодоления эпидемии коронавируса, приняла решение предоставить особые условия 9 медицинским организациям, занимающимся лечением пациентов COVID-19, освободив их от обязательств по выплате платы за воду за март и за апрель. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает компания “Веолия Джур”.
“В списке организаций, получивших особый статус:
Инфекционная клиническая больница “Норк”
Научный центр травматологии и ортопедии
Госпиталь медицинского управления полиции
Корпус роддома МЦ “Сурб Аствацамайр”
Арташатский медицинский центр
Гюмрийская инфекционно-противотуберкулезная больница
Ванадзорская инфекционная больница
Один из корпусов Капанского медицинского центра
Медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”
Компания выражает благодарность структурам, действующим в системе здравоохранения, и их медицинскому персоналу за их героическую работу. “Веолия Джур” уверена, что только совместными усилиями можно будет преодолеть серьезный вызов, стоящий перед нами.
“Веолия Джур” продолжает работать в условиях чрезвычайного положения и оказывать услуги своим многотысячным клиентам, а также жизненно важным организациям”, - говорится в сообщении компании.
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