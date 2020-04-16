“Веолия Джур” отменяет платежи за воду за март и апрель в 9 медучреждениях

Компания “Веолия Джур”, сознавая важность роли врачей и медицинских учреждений в процессе преодоления эпидемии коронавируса, приняла решение предоставить особые условия 9 медицинским организациям, занимающимся лечением пациентов COVID-19, освободив их от обязательств по выплате платы за воду за март и за апрель. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает компания “Веолия Джур”.

“В списке организаций, получивших особый статус:

Инфекционная клиническая больница “Норк”

Научный центр травматологии и ортопедии

Госпиталь медицинского управления полиции

Корпус роддома МЦ “Сурб Аствацамайр”

Арташатский медицинский центр

Гюмрийская инфекционно-противотуберкулезная больница

Ванадзорская инфекционная больница

Один из корпусов Капанского медицинского центра

Медицинский центр “Сурб Григор Лусаворич”

Компания выражает благодарность структурам, действующим в системе здравоохранения, и их медицинскому персоналу за их героическую работу. “Веолия Джур” уверена, что только совместными усилиями можно будет преодолеть серьезный вызов, стоящий перед нами.

“Веолия Джур” продолжает работать в условиях чрезвычайного положения и оказывать услуги своим многотысячным клиентам, а также жизненно важным организациям”, - говорится в сообщении компании.