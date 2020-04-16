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Факельное шествие не состоится в традиционном формате

Факельное шествие не состоится в традиционном формате

Факельное шествие в связи с годовщиной Геноцида армян в этом году не будет проведено в традиционном формате. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает АРФ Дашнакцутюн.

“Дорогие соотечественники, сообщаем, что в связи с ситуацией в Армении и здравоохранительными рисками в этом году факельное шествие не будет проведено в традиционном формате.

Исходя из сложившейся ситуации, молодежный союз АРФД Армении и студенческий союз АРФД “Никол Агбалян” призывают 23 и 24 апреля в 21:00 зажечь и поставить свечи в окнах наших домов в память о жертвах Геноцида армян и во имя наших требований”.

О других мероприятиях, которые мы проведем в соответствии с ситуацией в связи с годовщиной Геноцида армян, мы сообщим в ближайшее время”,- говорится в сообщении.


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БелТА


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