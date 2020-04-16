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В Японии режим ЧС расширят на территорию всей страны. РИА Новости

В Японии режим ЧС расширят на территорию всей страны. РИА Новости

Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны, сообщил в четверг телеканал NHK.

По его данным, расширение режима ЧС будет объявлено после консультаций с консультативным советом с привлечением экспертных мнений,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Неделю назад ЧС была объявлена на территории Токио, Осаки и еще пяти префектур. Поскольку распространение вируса продолжается, действие режима, который требовал закрытия школ и ряда других заведений, распространится и на другие регионы страны.


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