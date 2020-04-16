Президент Международной федерации тяжелой атлетики подал в отставку
13:16, 16 Апрель, 2020
Президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян ушел с занимаемой должности.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба федерации. Накануне состоялась онлайн-встреча Международной федерации тяжелой атлетики, в ходе которой исполком Федерации принял отставку Тамаша Аяна.
Международная федерация тяжелой атлетики поблагодарила 81-летнего Аяна за проделанную им работу.
Тамаш Аян занимал пост президента Международной федерации тяжелой атлетики с 2000 года.
Подготовила Варвара Айрапетян
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