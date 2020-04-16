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Правительство расширило круг бенефициаров 8-й и 9-й антикризисных программ

Правительство расширило круг бенефициаров 8-й и 9-й антикризисных программ

Правительство расширяет круг бенефициаров 8 и 9 программы по нейтрализации социальных последствий эпидемии коронавируса.

Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что семья будет бенефициаром 9-й программы и в том случае, если родитель, имеющий зарегистрированную работу, по состоянию на 12 марта 2020 года находился в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет.

“Бенефициарами 8-й программы станут также граждане и частные предприниматели, вовлеченные в следующие сферы: деятельность наземного транспорта (маршрутный транспорт), дошкольное образование (частные детсады), деятельность в области спорта (спортивные клубы, бассейны), деятельность по организации досуга и отдыха”, - сказала министр.


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БелТА


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