Правительство содействует работникам по найму по нескольким программам: премьер- министр

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся критики, прозвучавшей в связи с нежеланием оказывать помощь работникам по найму.

“Нас критикуют за то, что мы не оказываем содействия незарегистрированным работникам, но мы исходим из того, что помогаем как минимум 90%, если не 100% работникам по найму по ряду программ. Работники по найму нигде не зарегистрированы, чтобы мы смогли найти их имена, фамилии, адреса, поэтому выходим на них косвенно. По 9-й программе мы содействуем им посредством детей, в связи с потреблением газа и электроэнергии по программам 11, 12, и по 7-й программе - в ожидании ребенка. По нашим представлениям работники по найму могут попасть в одну из этих 5 программ, в некоторых случаях, даже в две”, - сказал премьер-министр.