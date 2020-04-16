Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Правительство содействует работникам по найму по нескольким программам: премьер- министр

Правительство содействует работникам по найму по нескольким программам: премьер- министр

Премьер-министр Никол Пашинян коснулся критики, прозвучавшей в связи с нежеланием оказывать помощь работникам по найму.

“Нас критикуют за то, что мы не оказываем содействия незарегистрированным работникам, но мы исходим из того, что помогаем как минимум 90%, если не 100% работникам по найму по ряду программ. Работники по найму нигде не зарегистрированы, чтобы мы смогли найти их имена, фамилии, адреса, поэтому выходим на них косвенно. По 9-й программе мы содействуем им посредством детей, в связи с потреблением газа и электроэнергии по программам 11, 12, и по 7-й программе - в ожидании ребенка. По нашим представлениям работники по найму могут попасть в одну из этих 5 программ, в некоторых случаях, даже в две”, - сказал премьер-министр.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации