У крупного работодателя подтверждено заражение коронавирусом

В Армении 15 апреля было подтверждено заражение коронавирусом крупного работодателя. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян.

Министр отметил, что работодатель сохранял все превентивные условия, вирусоносителю до входа на территорию производства, была измерена температура, после чего и тест показал положительный ответ.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил важность сохранения правил на всех предприятиях и оказываемого государством содействия в этом направлении.

По положению на 11:00 16 апреля в Армении зарегистрировано 1 159 случаев коронавируса, зарегистрировано 18 случаев смерти.

Общее число выздоровевших пациентов увеличилось на 61 и достигло 358. На данный момент фактическое лечение получают 783 пациента.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.