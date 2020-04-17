“Ереванский бестселлер”: лидирует “Манон Леско”: переводческая литература, март, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку переводческих художественных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за март.

На первой горизонтали “Манон Леско” аббата Прево. Прево в своем знаменитом романе на фоне жизни первой половины 18-го века описывает историю любви Манон Леско и кавалера де Гриё Это история всепоглощающей любви, бурных страстей, глубоких человеческих чувств. Перевод В. Гилавяна.

На второй горизонтали Роман Агаты Кристи “И никого не осталось...”. Сама автор охарактеризовала его как самое тяжелое из ее произведений. Он считается самым продаваемым детективным романом в мире тиражом около 100 миллионов экземпляров и одной из самых продаваемых книг в мире в целом. Роман был опубликован в Великобритании в 1939 году под названием “Десять маленьких негритят”. Год спустя был опубликован в США под заголовком “И никого не осталось...”, под которым впоследствии и стал известен во всем мире. Десять человек, незнакомые друг другу и на первый взгляд не имеющие ничего общего друг с другом, оказываются в Солджер-Айленде, на острове солдата, где их ждет блюдо с фарфоровыми статуэтками десяти солдат и неразрешимая загадка, почему же их пригласили туда. Перевод Элизы Саркисян.

Третье место занимает повесть Марка Арена “Рождественский ангел”. Каждый год на Рождество ангелы с неба спускаются на землю для того, чтобы исполнить мечты людей. Но помочь удается только тем, кого они видят. Ангел приходит на помощь и Кристине, и они влюбляются. Ангел оказывается перед дилеммой - оставить свою большую любовь и вернуться на небеса, или остаться на земле и стать обычным смертным... Перевел Ованнес Айвазян.

На четвертом месте “Избранные новеллы” Стефана Цвейга. В сборнике собраны лучшие новеллы известного писателя, большая часть которых переводится на армянский язык впервые. Интрига сюжетов новелл, их драматическая структура, целостность персонажей, глубокий психологический анализ характеров, сочный язык - благодаря всему этому и другим достоинствам Цвейг, один из самых выдающихся писателей новой мировой литературы, стал одним из самых востребованных армянским читателем авторов. Перевод Ара и Маргарит Аракелянов.

Книга Кена Кизи “Полет над гнездом кукушки” заняла пятое место. Это произведение оставило глубокий след в истории современной литературы. Она переворачивает с ног на голову все принятые представления о здравомыслии и безумии. Этот роман - незабываемая история психиатрической больницы и ее жителей, в ней выделяются старшая сестра-тиран и Мак-Мерфи - шумный, веселый новичок, решивший противостоять ей. Их борьба представлена глазами Бромдена, пациента, кажущегося глухонемым, который понимает, что Мак-Мерфи прилагает героические усилия, борясь против сил, держащих их всех под замком. Роман Кизи - красочное и крайне искреннее описание состояния на грани между здравым умом и безумием. Перевод с английского Завена Бояджяна.

На шестом месте - “Невыносимая легкость бытия” Милана Кундеры. Это самый известный роман автора, который символизирует качественно новый уровень романа XX века. Книга о любви и о необычных человеческих отношениях, о трагическом периоде истории со своеобразными философскими размышлениями, которые касаются разлада между душой и телом, реальных возможностей и трудностей их реализации. Перевела Шушаник Тамразян.

Сборник рассказов Тома Хэнкса “… То, что чувствует мое сердце” на седьмом месте. Известный американский актер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Том Хэнкс еше и хороший писатель. Впервые ознакомившись с литературными произведениями Хэнкса на родном языке, армянский читатель убедится, что он талантлив не только в области кино, но и в области литературы. Его юмористические, добрые рассказы удостоились симпатии читателей не только в США, но и в разных странах мира, в них ощущается и сарояновский дух. Книгу перевела Рузан Азизян.

На восьмой горизонтали - книга Рэя Брэдбери “451 по Фаренгейту”. Жена поджигателя Гая Монтага – Милдред живет в реальности телевизионных стен их дома. Американское общество, преданное лишь развлечениям, давно уже не терпит книг, считая их источником несчастья, а тайники со спрятанными книгами выдаются поджигателям. Однако, в скором времени книги будут найдены и в доме Монтага. Физический побег - это также и путь возвращения к привычке думать. Книгу с оригинала перевела Лусине Ароян.

Еще одно издание романа аббата Прево “Манон Леско” занимает девятое место. Это одна из самых читаемых и волнующих многие поколения людей книг в истории литературы. Героиня романа молодая женщина Манон, в силу ее неоднозначного поведения, по сей день остается одной из самых обсуждаемых героинь в истории литературы. Перевод с французского В. Гиланяна.

И наконец, на десятом месте - роман Оскара Уайльда “Портрет Дориана Грея”. Это одна из самых читаемых в мире книг. Сюжет романа во многом соответствует содержанию тех книг, в которых главный герой продает свою душу дьяволу и вместо этого приобретает красоту, вечную молодость и силу. Перевод Риммы Хачатрян.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).