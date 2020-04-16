Президент Армении подписал указ о награждении группы сотрудников полиции

Президент Армении Армен Саркисян по случаю Дня полиции подписал указ о награждении группы сотрудников полиции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

По случаю Дня полиции за вклад в дело укрепления правопорядка, охраны общественного порядка и проявленную в ходе службы преданность наградить группу сотрудников полиции Республики Армения:

Медалью “За боевые заслуги”

Гегарда Артаковича Хуршудяна - командира 1-го батальона по охране общественного порядка полка по охране общественного порядка войск полиции (воинская часть 1032), майора

Грачика Мисаковича Маргаряна - старшего инспектора Мегринского отделения паспортно - визового управления полиции, майора полиции

Медалью Мхитара Гоша

Акопа Рафиковича Петросяна - заместителя начальника инспекционного управления штаба полиции, начальник отдела дознания, полковника полиции

Медалью “За отличную охрану общественного порядка”

Айка Григорьевича Григоряна - начальника управления оперативно-розыскной информации и по борьбе с компьютерными преступлениями Главного управления уголовной Полиции Армении, полковника полиции

Ваню Юриковича Саакяна - заместителя начальника управления обеспечения общественного порядка Главного управления обеспечения общественной безопасности, подполковника полиции

Баграта Юриковича Давтяна – помощника командира 1-го взвода 2-ой роты полка ППС управления полиции Еревана, командира отряда, старшего прапорщика полиции

Медалью признательности

Армена Сукиасяна - начальника Учебного центра образовательного комплекса полиции, полковника полиции

Аршака Гарегиновича Аршакяна - заместителя начальника управления кадровой политики полиции, начальника отдела подбора кадров и управления кадровыми ресурсами, подполковника полиции”, - говорится в указе президента.