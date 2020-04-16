Спасатели продезинфицировали 7016 участков

12:29, 16 Ապրիլ, 2020

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Феликса Цолакяна с 23 марта подразделения спасательной службы в областях Армении и в Ереване проводят профилактические мероприятия по ежедневной дезинфекции. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

“С 10 по 16 апреля спасатели на всей территории республики 2897 раз провели дезинфекцию на разных участках.

Продезинфицированы Баграташенский контрольно-пропускной пункт общины Айрум, многочисленные транспортные средства, здание Комиссии по регулированию общественных услуг, Центр здоровья Джермука, здания областных администраций, муниципалитетов, церквей, военкоматов, отделов полиции, здания прокуратуры, областных следственных управлений, а также Дворцы культуры, родильные дома, поликлиники, медицинские центры и аптеки, рынки, магазины, супермаркеты, территории заводов, терминалы, банкоматы, банковские и кредитные организации, жилые здания и другие строениия.

Продезинфицировано 7016, из которых 1935 - в Ереване, 5081 - в областях”, - говорится в сообщении МЧС Армении.