Если сможем сохранить этот темп, то состояние останется управляемым еще долгое время: Арсен Торосян

На заседании правительства министр здравоохранения Арсен Торосян обратился к распространению коронавируса, и к зафиксированным за последний день случаям. Как передает «Арменпресс», министр отметил, что зафиксировано 48 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 61 выздоровление.

“Следовательно, можем сказать, что день мы завершили положительным балансом. Число активных случаев сократилось на 14. Общее количество подтвержденных случаев – 1159. За это время более 1 500 человек вышли из карантина. У около 300 человек, находящихся в карантине, были положительные тесты. Я это говорю, чтобы было ясно, что карантинные действия очень эффективны. То есть, если бы мы это не сделали, не обследовали бы этих 300 граждан, то возможно, имели бы большее распространение инфекции.

Коечный фонд на данный момент загружен лишь наполовину. Если мы сможем сохранить этот темп, то есть, общество будет следовать эпидемиологическим правилам, мы можем надеяться, что эта ситуация останется управляемой еще долгое время”, - сказал министр

Арсен Торосян подчеркнул, что за последние 24 часа было проведено 537 тестов. “Поскольку часть тестов была введена в систему на следующий день, могу назвать общее число - 810 тестов. Это важно в том плане, что мы сравниваем с количеством тестов на душу населения в других странах. Даже по сравнению с нашими соседями, близкими партнерами, мы делаем довольно много тестов, расширяя круг в процессе.

Если будет необходимость обеспечить новые объемы, мы можем подумать и о привлечении новой лаборатории, но думаю, что на данный момент этого достаточно”, - сказал Арсен Торосян.