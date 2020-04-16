Индийские компании начнут производство быстрых тестов на коронавирус. РИА Новости
Три индийских компании получили лицензии на производство наборов для быстрого тестирования коронавируса на основе выявления антител, сообщает газета Hindustan Times.
Ранее индийский Совет медицинских исследований проверил представленные образцы тестов и выдал лицензии на их производство трем компаниям: частным Vanguard Diagnostics в Нью-Дели и Voxtur Bio Limited в Гуджарате, государственной HLL Lifecare Limited в Керале. Эти наборы пользуются большим спросом, потому что в отличие от используемого в настоящее время метода ПЦР-диагностики дают результаты не за 5 часов, а за 30 минут,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Мы только начали (производство комплектов) после получения одобрения в понедельник. У нас есть возможность производить 100 тысяч тестовых наборов в неделю. Мы будем поставлять продукцию непосредственно в индийский Совет медицинских исследований", - сказал на условиях анонимности один из топ-менеджеров HLL Lifecare Limited. По его словам, первая партия тестов будет готова уже к 20 апреля.
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