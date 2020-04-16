Наша задача - установить полное доверие к полиции: Никол Пашинян

В начале заседания правительства премьер-министр Никол Пашинян поздравил сотрудников полиции с профессиональным днем.

Обращаясь к начальнику полиции Арману Саркисяну, премьер-министр сказал:

“Господин Саркисян, позвольте поздравить Вас и весь личный состав полиции с этим важным праздником. Полиция является одним из важнейших институтов сохранения правопорядка любого государства, также и нашего, и, конечно, от ее качественной работы зависит уровень защиты прав человека, демократии, вплоть до сохранения и применения экономических и политических свобод в стране. Надо признать, что в Армении отношения полиции и общества не были простыми, было множество проблем, даже кризисов, и сегодня наша величайшая задача -установить полноценное взаимное доверие, полное доверие к работе полиции. Это одна из важнейших задач нашей повестки”.

Как сообщает «Арменпресс», глава правительства также сообщил, что уже долгое время власти обсуждают стратегию реформ в полиции. “Честно говоря, уже с 1 апреля должны были начаться действия в этом направлении, но эпидемия внесла некоторые коррективы, тем не менее, реформы продолжают оставаться одним из важных приоритетов нашей повестки. В этой повестке есть два важных вопроса: первый - полное доверие общества к полиции, второй - эффективность работы полиции. В этом контексте важно и изменение имиджа полиции. Полиция действительно должна измениться и должна измениться таким образом, чтобы соответствовать требованиям сегодняшней Армении, амбициям нашего государства и нашего народа”, - сказал премьер-министр, добавив, что с учетом сегодняшней карантинной ситуации День полиции будет отмечаться в максимально ограниченных рамках. Никол Пашинян выразил надежду, что упущенное в этом году будет дополнено в следующем.

Затем по призыву премьер-министра члены правительства минутой молчания почтили память всех тех полицейских, которые погибли при защите закона, права и правопорядка Армении.