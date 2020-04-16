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В США за 24 часа скончались 2569 человек. Deutsche Welle

В США за 24 часа скончались 2569 человек. Deutsche Welle

В США за 24 часа от COVID-19 скончались 2569 человек. Общее число летальных случаев составилор 28 364. Накануне Дональд Трамп высказал предположение, что пик заболевания уже преодолен.

По словам президента Дональда Трампа, данные свидетельствуют о том, что страна преодолела пик заражений коронавирусом и пообещал уже в четверг представить «новые основные принципы» грядущего возобновления экономической деятельности в США. Президент сказал об этом в среду вечером на ежедневном пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

«Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых заражений», - сказал президент. «Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша решительная стратегия работает», - добавил Трамп.


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БелТА


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