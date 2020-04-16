Книга поэта Гагика Давтяна переведена на сербский язык

Одно из старинных печатных изданий Европы, основанное в 1892 году, издательство “Литературное общество Сербии” издало сборник произведений поэта Гагика Давтяна. Стихи из русского сборника “Свидание времен” и из французской антологии “Poésie contemporaine arménienne” (Современная армянская поэзия”) перевела известная сербская поэтесса, преданный друга нашего народа Любица Милетич. Издание инициировал и финансировал председатель Армянской общины Сербии Самвел Айвазян, материальное содействие оказали и почетный консул Армении в Сербии Преград Томич, сербские армяне и сербские друзья армянской общины.

В последние годы Любица Милетич неоднократно бывала в Армении, посещала Арцах, публиковала в сербской прессе стать и эссе, издала книгу стихов “Ветрови Арарата” (“Ветры Арарата”). Книга, изданная в переводе Гагика Давтяна, в Ереване и в Степанакерте удостоилась теплого приема читателей. В результате сотрудничества двух поэтов к 100-летия Геноцида армян в Белграде была издана антология “Современная армянская поэзия”, в которой представлены произведения 28 авторов. Кстати, эту книгу также спонсировал председатель Армянской общины Сербии С. Айвазян. Редактором этой книги Давтяна, как и антологии является известный поэт Драган Лакичевич. На обложке книги картина Жирайра Агавеляна “Звездный танец”, оформление было осуществлено в графической студии “ЦРНО МАРКОВИЋ”. Издание книги армянского поэта -значительный шаг на пути дальнейшего углубления армяно-сербских литературно-культурных связей.