Министры обороны стран НАТО обсудили борьбу с пандемией COVID-19

Министры обороны стран НАТО провели 15 апреля экстренную видеоконференцию, на которой обсудили взаимодействие между военными стран альянса для борьбы с распространением пандемии COVID-19. Во встрече принимал участие верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, а также представители правительств Швеции и Финляндии, не входящих в НАТО. Передает русская служба «Голоса Америки»

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который провел пресс-конференцию после окончания виртуальной встречи министров, главными вопросами повестки были координация применения военных возможностей альянса для подавления пандемии, планы на будущее и борьба с дезинформацией относительно нового коронавируса и COVID-19.

«Военные из всех стран Североатлантического союза осуществили более 100 миссий для перевозки медицинского персонала, предметов снабжения и лечения. Обеспечено строительство 25 полевых госпиталей. Поставлено более 25 тыс. больничных коек. Более 4 тыс. военнослужащих были направлены в поддержку гражданским организациям», - сообщил генеральный секретарь НАТО журналистам.