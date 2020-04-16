Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством проект закона, согласно которому родителям награжденным медалью “Родительская слава”, будет установлена почетная выплата.

Как передает «Арменпресс», проект о внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях” был принят 115 голосами “за” и 2 воздержавшимися.

Проектом предлагается, лицам, награжденным медалью “Родительская слава”, предоставлять ежемесячную почетную выплату, порядок и размер которой, а также условия должны быть установлены решением правительства. На данный момент есть 9 семей, которые удостоились медали “Родительская слава”.

Двумя основными условиями для получения медали “Родительская слава” являются наличие 6 и более детей и положительное мнение о семье, сформировавшееся в общине и в целом. Учитывается и то, что хотя бы один из сыновей служил в армии, участвовал в боевых действиях.

Правительство предлагает установить ежемесячную почетную выплату для 9 семей в размере 40 000 драмов.

Кандидатов на награждение медалью “Родительская слава” могут предлагать общины, областная администрация, правительство в лице Министерства труда и социальных вопросов, офисы премьер-министра и президента. Окончательное решение будет принимать комиссия, созданная по этому вопросу.

Норайр Шогикян