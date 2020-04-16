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Число подтвержденных случаев в Армении достигло 1 159, выздоровели 61 человек

Число подтвержденных случаев в Армении достигло 1 159, выздоровели 61 человек

В Армении зарегистрировано 48 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает «Арменпресс», об этом написано на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении. По состоянию на 11:00  16 апреля общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении составляет 1159, зарегистрировано 18 смертей (скончался еще один человек). 9 632  тестов имели отрицательный результат.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 61, а общее количество вылечившихся достигло 358. На данный момент лечение получают 783 пациента.

Правительство Армении на внеочередном заседании 13 апреля приняло решение о продлении срока чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года, еще на 30 дней, с 17:00 14 апреля 2020 года до 17:00 14 мая 2020 года. В стране действует режим строгих ограничений.

Лилит Демурян


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