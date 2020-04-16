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В медицинских учреждениях и в изоляторах Арцаха изолированы 10 человек

В медицинских учреждениях и в изоляторах Арцаха изолированы 10 человек

11:10, 16 Ապրիլ, 2020

Общее количество изолированных граждан в медицинских учреждениях и в изоляторах Республики Арцах составляет 10 человек.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

“В настоящее время общее количество граждан, изолированных в медицинских учреждениях и в изоляторах, составляет 10, новых случаев заражения не было зарегистрировано. На данный момент новые испытания еще не проведены”, - сообщают в министерстве.

По состоянию на 16 апреля в Арцахе зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом, протестировано 75 человек.

12 апреля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения, которое продлится до 12 мая.

Лилит Демурян


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