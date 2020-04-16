Парламент Армении принял законопроект о переходе к безналичному методу выплаты пенсий

Национальное собрание приняло в первом чтении пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Закон о государственных пенсиях, представленный правительством, который предлагает полный переход к безналичному методу выплаты пенсий, определяя исключения.

Как сообщает «Арменпресс», на заседании НС пакет получил 80 голосов “за”, 16 “против” и 18 воздержавшихся.

Действующий закон о государственных пенсиях предусматривает, что пенсии могут выплачиваться как наличными методами, так и или безналичными, по выбору гражданина. Согласно действующему законодательству, человек имеет возможность выбрать способ выплаты пенсии. Пакет предлагает полный переход к безналичному методу выплаты пенсий. Однако, если пенсионер достиг 75-летнего возраста, или является инвалидом 1-й или 2-й группы, или у гражданина есть проблема с мобильностью, пенсия может выплачиваться наличными или безналичными на основании его заявления.

В то же время, принимая во внимание доступность банковской инфраструктуры в стране, правительство предлагает поэтапный переход. Предлагается применение этого закона на первом этапе с 1 июля 2020 года в городах Ереван, Гюмри и Ванадзор. После этого он будет постепенно распространен на другие города и крупные села. С 2023 года он будет действовать и в сельских районах с населением менее 1 000 человек.

Анна Григорян