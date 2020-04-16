Сергей Саакян назначен судьей суда первой инстанции общей юрисдикции г. Еревана

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Сергея Саакяна судьей суда первой инстанции общей юрисдикции г. Еревана. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу части 1 статьи 139 и 6 статьи 166 Конституции, а также предложение Высшего судебного совета от 9 апреля 2020 года, представленное решением ВС-17-О-37, назначить судью суда общей юрисдикции первой инстанции Араратской и Вайоцдзорской областей Сергея Саакяна судьей суда общей юрисдикции первой инстанции г. Еревана”, - говорится в указе президента.