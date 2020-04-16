Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания следующие вопросы.
На голосование будет вынесен ряд обсужденных в предыдущий день законодательных инициатив, в том числе проект о переносе пенсий на полную безналичную выплату, законопроект о конфискации имущества незаконного происхождения.
Депутаты продолжат обсуждение проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, которым устанавливается, что лицам, награжденным медалью “Родительская слава”, должна выдаваться ежемесячная выплата.
Парламент обсудит также законопроекты О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”, о внесении изменения в Закон Республики Армения “О нотариате”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О прокуратуре” и ряд других законодательных проектов.
Анна Григорян
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