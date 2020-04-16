Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания: ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Национальное собрание продолжает работу четырехдневного заседания. Как передает «Арменпресс», в повестке заседания следующие вопросы.

На голосование будет вынесен ряд обсужденных в предыдущий день законодательных инициатив, в том числе проект о переносе пенсий на полную безналичную выплату, законопроект о конфискации имущества незаконного происхождения.

Депутаты продолжат обсуждение проекта закона О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, которым устанавливается, что лицам, награжденным медалью “Родительская слава”, должна выдаваться ежемесячная выплата.

Парламент обсудит также законопроекты О внесении дополнения в Закон Республики Армения “О банковской тайне”, о внесении изменения в Закон Республики Армения “О нотариате”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О прокуратуре” и ряд других законодательных проектов.

Анна Григорян