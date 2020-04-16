17 новых случаев в Ливане: общее число заражений достигло 658

В Ливане зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 658. Отметим, что 12 случаев распространения инфекции - местные, 5 - из-за рубежа. Министерство здравоохранения подтвердило, что в среду были проведены 941 тестов, однако специалисты продолжают подчеркивать, что невозможно иметь точных данных о количестве зараженных, если ежедневно не проводить по 2 500 тестов.