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17 новых случаев в Ливане: общее число заражений достигло 658

17 новых случаев в Ливане: общее число заражений достигло 658

В Ливане зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 658.  Отметим, что 12 случаев распространения инфекции - местные, 5 - из-за рубежа. Министерство здравоохранения подтвердило, что в среду были проведены 941 тестов, однако специалисты продолжают подчеркивать, что невозможно иметь точных данных о количестве зараженных, если ежедневно не проводить по 2 500 тестов.


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