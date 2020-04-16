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Вклад 17-летней девушки в помощь медработникам Капана: благотворительность не имеет границ

Вклад 17-летней девушки в помощь медработникам Капана: благотворительность не имеет границ

17-летняя Элена Айрапетян, проживающая в Соединенных Штатах Америки, корни которой из Капана, посчитав важными и оценив ежедневные усилия медработников и их преданность делу, направленному на предотвращение и преодоление пандемии коронавируса, в качестве благодарности захотела внести и свой скромный вклад.

 Элена Айрапетян всем 9 медработникам инфекционного отделения Капанского медицинского центра, которые в эти дни работают в сверх перегруженном ритме, и в опасных условиях, отправила по 50 долларов.

Администрация Капана и медицинский центр Капана посредством страницы администрации общины в Facebook выразили Элене Айрапетян свою благодарность за подобную инициативу, поддержку общине и проявление доброй воли. Отмечается также, что эта уже вторая благотворительная акция девушки во благо общины Капан.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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