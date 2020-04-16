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COVID-19: выздоровели более 510 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

COVID-19: выздоровели более 510 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире достигло 2 млн 083 607 человек. Как передает «Арменпресс», по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 134 000. Число выздоровевших более 510 666 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 644 089 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 28 529 человек. В Испании число подтвержденных случаев -  180 659. Число смертности в Испании составляет 18 812 человек.  

В Италии число инфицированных - 165 155 человек, число летальных исходов - 21 645. Во Франции - 147 863 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 17 167. В Германии - 134 753 подтвержденных случаев, число летальных исходов - 3 804. За Германией следует Великобритания, обойдя страну происхождения инфекции Китай. Показатель заражения в Великобритании - 98 476 инфицированных, число летальных исходов - 12 868. В Китае -  82 341, 46 новых случая, скончались 3 342 человек.

Общее число подтвержденных в Иране случаев составляет 76 389 человек. Общее число летальных исходов составляет 4 777 человек. Число подтвержденных случаев в Турции - 69 392, в Бельгии - 33 573, в Бразилии – 28 912,  в Канаде – 28 379, в Нидерландах - 28 153.

В Грузии зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом, в России - 24 490, число летальных исходов - 198.

Число заразившихся в ОАЭ достигло 5 365 человек, здесь зарегистрировано 33 случаев смерти. В Катаре коронавирусом заразились 3 711 человек, смертность - 7 случаев. В сравнении с другими арабскими странами показатель смертности выше в Египте, здесь скончались 183 человек. Число инфицированных - 2 505. Число инфицированных в Ираке - 1 415, смертность - 79.  В Кувейте зарегистрированы 3 летальных случая, 1 405 случаев заражения

 По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, зафиксировавших инфекцию коронавируса, превышает 210.


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